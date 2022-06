Donne e scienza: 20 storie narrate da Sara D’Amario

Il secondo spettacolo nel parco Robinson di Almese (via Caselette angolo via Rivera) della rassegna “Camaleontika” è “(XXn) sfumature di donne di scienza”, protagonista Sara D’Amario, sabato 11 giugno alle 21. Sara D’amario è impegnata in un one-woman-show che propone un divertente viaggio nel tempo per scoprire 20 scienziate eccezionali della storia dell’umanità, dal IV secolo a.C. fino ai nostri giorni, per sfatare il pregiudizio che spesso, ancora oggi, etichetta le ragazze come poco dotate o poco interessate alle materie scientifiche...

