La morte del cigno diventa un happening

Il festival Interplay torna alla Lavanderia a Vapore (corso Pastrengo 51) venerdì 10 giugno dalle 19,30 con “Swans never die”.

«Cosa resta oggi di un’opera coreografica considerata una pietra miliare della storia della danza occidentale dell’inizio del XX secolo? Che memoria ne conserviamo? In che forme e in quali corpi è sopravvissuta nel tempo? Chi ne ha raccolto l’eredità e perché?», dicono gli organizzatori. Da queste domande il progetto “Swans never die”, coordinato da Lavanderia a Vapore, condiviso e promosso da una rete di soggetti che hanno deciso di unire idee e progettualità, intorno a “La morte del cigno”, ha costruito una programmazione congiunta dalla seconda metà del 2021 e per tutto il 2022, in presenza e online, con spettacoli, workshop e laboratori di danza di comunità, incontri con gli artisti, webinar e residenze artistiche, per invitare il pubblico a scoprire le diverse possibilità di mettersi sulle tracce di un classico grazie alle sue riletture contemporanee...

Su Luna Nuova di venerdì 10 giugno 2022