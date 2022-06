La rassegna “Camaleontika” prosegue sabato 18 giugno alle 21 al parco Robinson di Almese (via Caselette angolo via Rivera) con la Microband, ovvero i “Fratelli Marx della musica comica” che propone il concerto “Classica for dummies- Musica classica per scriteriati”...

Su Luna Nuova di venerdì 17 giugno 2022