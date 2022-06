Il festival ‘Storie in piazza Mistral’

Nasce “Storie in piazza Mistral” mini rassegna multidisciplinare che animerà l’estate di Oulx organizzata da Borgate dal Vivo e Fondazione Time2. «Quattro spettacoli per tutta la famiglia, per tornare a incontrarsi nelle nostre piazze e animare le attività di Casa Mistral, uno spazio di partecipazione aperto alla comunità da poco inaugurato nel cuore del borgo storico di Oulx», Dicono gli organizzatori...

Su Luna Nuova di martedì 21 giugno 2022