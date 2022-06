L’urlo della musica di nuovo dal vivo. Al Flowers Festival, rock, pop e rap

Sarà un Flowers Festival a trazione nazionale, con un paio di spettacolari stelle mondiali. Subito i nomi: Gué (29 giugno), Rkomi (30 giugno), Skunk Anansie (1° luglio), Psicologi (2 luglio), Massimo Pericolo e Villabanks (3 luglio), Caparezza (4 luglio), Carmen Consoli (5 luglio), Gemitaiz (6 luglio), Manuel Agnelli (7 luglio), Willie Peyote (8 luglio), Ernia (10 luglio), Noyz Narcos e Rancore (11 luglio), Margherita Vicario e Ditonellapiaga (13 luglio), Yann Tiersen (14 luglio), Eugenio in Via Di Gioia e Rovere (15 luglio), Ariete (16 luglio), più e le due produzioni ospiti “Una palla al piede” (17 luglio) e Long Live The Queen (18 luglio)...

Su Luna Nuova di martedì 21 giugno 2022