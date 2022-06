Racconti dal Cie: il dramma distopico dei migranti respinti

Si parla di migranti sabato 25 giugno dalle 21,30 alla rassegna Camaleontika, protagonista la compagnia Ortika con il suo “Chi ama brucia”, spettacolo-denuncia tragicamente ironico sui controversi centri di identificazione ed espulsione per stranieri, in scena a parco Robinson di Almese (via Caselette angolo via Rivera)...

Su Luna Nuova di venerdì 24 giugno 2022