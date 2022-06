Un pieno di segreti con Nick Mason

Partenza in grande stile per lo Sonik Park Stupinigi domenica 26 giugno dalle 21: alla Palazzina di Caccia di Stupinigi Nick Mason suona “Saucerful of secrets”. «Doveva essere l’opening dell’edizione 2020 e sarà finalmente quello dell’edizione 2022: Nick Mason, mitico batterista del Pink Floyd, sarà sul palco del Sonik Park per un appuntamento che si rinnova a distanza di due anni per festeggiare con il concerto di una vera leggenda della musica internazionale la quarta edizione del festival», dicono gli organizzatori di Reverse Agency. Insieme a Nick Mason il super gruppo formato da Guy Pratt (bassista dei Floyd dal 1987), Gary Kemp (Spandau Ballet), Lee Harris (Blockheads) e Dom Beken, che si appresta a riportare sui palchi italiani lo show tributo ai primi album della carriera dei Pink Floyd...

Su Luna Nuova di venerdì 24 giugno 2022