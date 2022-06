Elisa, un canto per il nostro pianeta

Ritorno al futuro con Elisa, che giovedì 30 giugno porta alla Palazzina di Caccia di Stupinigi il suo “Back to the Future live tour” per lo Sonic Park Stupinigi. Il nuovo live di Elisa è «un messaggio per l’ambiente, un viaggio in 20 regioni, tre grandi appuntamenti all’Arena di Verona con tanti ospiti, la collaborazione con Un Sgd Action Campaign, una festa itinerante per la musica pensando al pianeta», dicono gli organizzatori. Così Elisa torna sul palco, con un mastodontico progetto live che la vedrà esibirsi in tutta Italia...

Su Luna Nuova di martedì 28 giugno 2022