C’è Willie Peyote. Poi due nottate con i senatori rap

Tocca all’amato Willie Peyote con “Estate 2022” aprire il fine settimana del Flowers Festival in corso nell’arena spettacoli della Lavanderia a Vapore (corso Pastrengo 51). Amato perché il pubblico del Flowers e di Hiroshima Mon Amour (che del festival e co-organizzatrice) ha un particolare affetto per l’autore di “Algoritmo”, “Quando nessuno ti vede” e “La tua futura ex moglie”. Willie Peyote salirà sul palco questa sera, venerdì 8 luglio dalle 22. Il Flowers Festival prosegue domenica 10 luglio con Ernia in “Gemelli tour”. “Gemelli” è il titolo dell’ultimo album di Ernia, il terzo in studio per il giovane rapper. Lunedì 11 luglio ancora rap con Noyz Narcos, Rancore, Rico Mendossa e Gemello...

Su Luna Nuova di venerdì 8 luglio 2022