Ariete e Eugenio: le parole contano

Ultimo concerti per il Flowers Festival ospitato dall’arena esterna della Lavanderia a Vapore di Collegno (corso Pastrengo 51). Venerdì 15 luglio dalle 22 sul palco salgono i torinesi Eugenio in Via Di Gioia, in apertura Rovere, sabato 16 luglio invece sarà di scena la giovane e già acclamata Ariete con il suo “Specchio tour 2022”...

Su Luna Nuova di venerdì 15 luglio 2022