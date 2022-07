Le ‘fiabe distopiche’ di Ciuferri

La rassegna “Borgate dal vivo” giovedì 21 luglio alle 21 in piazza Conte Rosso ad Avigliana propone “Cattivi bambini”.

«Le storie narrate da Nicholas Ciuferri non sono mai fiabe a lieto fine: sono racconti introspettivi, cupe storie della buonanotte su musicisti celebri e, con l’ultimo lavoro, i protagonisti di storie già celebri ma riadattate alla modernità oscura dei tempi attuali - spiegano gli organizzatori - Il denominatore comune alle sue narrazioni è la musica, in un dialogo tra parole e suoni che immerge le vicende in una tridimensionalità emotiva supportata dagli artisti di volta in volta coinvolti sul palco. È così anche per questi “Cattivi bambini”, che esordisce ad Avigliana: un percorso attraverso la rilettura e riscrittura in chiave distopica di alcune note fiabe per bambini, cui se ne affiancano altre inedite»...

Su Luna Nuova di venerdì 19 luglio 2022