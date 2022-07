I dialoghi dei ‘Cantautori a pezzi’

La rassegna “Borgate dal vivo” venerdì 22 luglio alle 21 fa tappa all’Arena del Monastero di Rivalta (via Balegno) con “Cantautori a pezzi”. I cantautori sono artigiani di canzoni, inventori di storie, attenti osservatori della realtà che li circonda e che vivono, artisti, uomini e donne di spettacolo, prodotti discografici e fenomeni di massa; difficili da incasellare dentro una sola scatola oggi, come forse da sempre, i cantautori, tutti diversi tra loro, s’ identificano in coloro che, cantando le proprie canzoni, sono capaci di smuovere qualcosa dentro chi li ascolta...

Su Luna Nuova di venerdì 22 luglio 2022