Animesalve, gli ultimi secondo Fabrizio De Andrè

La rassegna “Borgate dal vivo” porte la “Animesalve” dell’Accademia dei Folli all’Arena del Monastero di Rivalta (via Balegno), venerdì 29 luglio alle 21. L’Accademia dei Folli, compagnia di musica-teatro torinese, da vent’anni produce spettacoli teatral-musicali che indagano l’universo poetico e musicale di Fabrizio De Andrè. “Animesalve” è un concerto-spettacolo in cui gli arrangiamenti originali, cuciti sulle canzoni di Faber, tessono una trama finissima in mirabile equilibrio tra il racconto popolare e la poesia...

Su Luna Nuova di martedì 26 luglio 2022