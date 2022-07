Tra Tino e Giuse Aime: un amore sotto il segno dell’arte della montagna

A cinque anni dalla scomparsa, l’arte del maestro Tino Aime è più viva che mai. Così il rifugio Ciao Pais di Sauze D’Oulx e gli eredi del pittore valsusino, gli dedicano una nuova mostra, “Ciao Tino, per ricordare Aime”, visibile sabato 30 luglio. Fu proprio in questo luogo ameno che il pittore e Giuseppina Pilotto si sposarono, 61 anni fa. Il programma della giornata prevede la mostra in altura, incontri, racconti, ricordi, musica occitana e “merenda sinoira”. Con tanti amici, per rievocare il maestro e l’uomo...

Su Luna Nuova di venerdì 29 luglio 2022