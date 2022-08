Severino Magri cattura il Blu di Eclause

Basta poco per scatenare l’ardore creativo di un artista. È quello che è successo al pittore e scultore giavenese Severino Magri, che dopo una gita in quota nell’alta valle Susa, ha dato vita a sette opere, protagoniste oggi della mostra “Blu di Eclause”, visibile fino al 30 settembre alla Cantina Alpina della borgata (via Fenil in orario di apertura del ristorante)...

Su Luna Nuova di martedì 2 agosto 2022