Dalle arpe a Morgan: lo spettacolo in quota tra musica, gite e circo

“Scenario montagna” prosegue con una serie di appuntamenti tra spettacoli e natura anche ad agosto. Il “Bardonecchiarp festival” andrà in scena dal 16 al 21 agosto a Bardonecchia, tra gli artisti la cinese Yuan Deng, Vanessa D’Aversa, Mario Lipparini, Silvia Marmasti. Il 3 agosto a Fenestrelle e il 15 agosto a Bardonecchia tornano i Les Farfadais con lo spettacolo “Sortilegio”. Il 12 agosto, il meraviglioso scenario della Certosa di Montebenedetto, un monastero del XIII secolo, ospiterà uno “Iep” a tema natura e sostenibilità con Oliviero Alotto, eco-runner e ultra-runner e fiduciario della condotta Slow Food di Torino.

Per il “Concertone di ferragosto” di va a Sauze d’Oulx, sul palco Marco Castoldi, in arte Morgan. Il calendario completo è disponibile sul sito www.scenariomontagna.it. Info info@scenariomontagna.it o 375/ 7314882. Prenotazione consigliata.

Su Luna Nuova di venerdì 5 agosto 2022