La musica da Boccherini a Björk

“From Boccherini to Björk” è il concerto che i Wooden Elephant tengono giovedì 25 agosto alle 21 all’Arena del Monastero di Rivalta (via Balegno) per “Borgate dal vivo” in collaborazione con il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo. Il Wooden Elephant si è esibito in festival e teatri come Berlin Konzerthaus, Philharmonie de Paris-Days Off Festival, London Jazz Festival, Schleswig-Holstein Musik Festival, e Beethovenfest Bonn. Il Wooden Elephant String Quintet è composto da Aoife Ní Bhriain, Hulda Jónsdóttir (violino), Ian Anderson (viola), Stefan Hadjiev (violoncello) e Nikolai Matthews (contrabbasso). In programma musiche di Boccherini, Giddens e Björk. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Info e prenotazioni www.borgatedalvivo.it/wooden-elephant.

Su Luna Nuova di venerdì 5 agosto 2022