The skipping girl: dall’albo al palco con la super band

Un albo illustrato e un disco che gli fa da colonna sonora; ma anche un reading e un concerto con alcuni dei più strepitosi musicisti attivi in Italia. “The skipping girl”, il secondo progetto solista di Nic Cester, cantautore e musicista australiano di origini italiane, già cantante dei Jet e dei Jaded Hearts Club, è tutto questo, e sarà possibile conoscere tutte le sue anime in una sola sera sabato 6 agosto al Forte di Exilles. Biglietti 10 euro, ridotti per minori di 18 anni 8 euro. Prevendite www.vivaticket.com/it/ticket/the-skipping-girl/185985. Info www.borgatedalvivo.it o info@borgatedalvivo.it.

Su Luna Nuova di venerdì 5 agosto 2022