Da Bartali a Lulù: le grandi storie della Resistenza

Venerdì 2 settembre alle 21,15 all’Ecomuseo della Resistenza della Valsangone a Coazze (viale Italia 61 3) Assemblea Teatro porta in scena “Bartali e Lulù”, da testi di Gian Paolo Ormezzano e Pino Cacucci con l’adattamento di Renzo Sicco, in scena Luca Occelli ed Angelo Scarafiotti. Gino Bartali, il grande campione di ciclismo, nel settembre 2013 è stato dichiarato “Giusto tra le nazioni” dallo Yad Vashem, il memoriale ufficiale israeliano delle vittime dell’Olocausto fondato nel 1953. La nomina di “Giusto tra le nazioni” è un riconoscimento per i non-ebrei che hanno rischiato la vita per salvare quella anche di un solo ebreo durante le persecuzioni naziste...

Su Luna Nuova di venerdì 2 settembre 2022