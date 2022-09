Frida, il piccolo genio delle musica

Frida Bollani Magoni in concerto al Forte di Exilles domenica 4 settembre alle 21. Il Dna non mente e quello di questa giovane artista le è stato “donato” da mamma Petra Magoni e papà Stefano Bollani, due geni della musica. Onore e onere. L’ultimo appuntamento estivo del Forte è «un arrivederci delicato, affidato al pianoforte e alla voce di un limpido talento in boccio, che riempirà le antiche mura estendendosi sui versanti circostanti, incarnando quello che da sempre è l’obiettivo del festival: portare la grande cultura negli spazi periferici, lontani dai centri metropolitani, ricchi di bellezze naturali e, come in questo caso, architettoniche, insolite cornici per spettacoli che escono dai teatri e vanno incontro al loro pubblico, anche a quello più lontano», dicono gli organizzatori di “Borgate dal vivo”...

Su Luna Nuova di venerdì 2 settembre 2022