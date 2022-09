Ad Almese gli "Appunti partigiani" dei Modena

I Modena City Ramblers venerdì 2 settembre alle 21 salgono sul palco del parco Robinson di Almese (via Caselette angolo via Rivera) con il tour celebrativo di “Appunti partigiani” inserito nel cartellone di “Borgate dal vivo”. Ad aprile in occasione dei festeggiamenti per l’anniversario della Liberazione, i Modena City Ramblers hanno dato il via al tour legato a “Appunti partigiani”, disco d’oro nel 2005 e importante tappa nella ricca carriera discografica della band, da anni fuori catalogo, ripubblicato nel 2020 in vinile e cd (Modena City Records/Universal) a 15 anni esatti dalla prima uscita...

Su Luna Nuova di venerdì 2 settembre 2022