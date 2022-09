Il bestiario umano della Tamietto

Una strampalata galleria di caratteri umani sarà portata in scena dall’attrice comica Luisella Tamietto, affiancata dal musicista Aldo Rindone, nello spettacolo “Chi perde, perde”, anteprima della programmazione annuale della Fondazione Cirko Vertigo. Repliche dal 14 al 17 settembre alle 21 e il 18 settembre alle 16 al Teatro Café Müller di Torino (via Paolo Sacchi 18/d).

Un’ora e un quarto di risate durante la quale l’attrice analizzerà i suoi personaggi con occhio cinico e disincantato, vestendone i panni grazie a una talentuosa impersonificazione e a veloci cambi d’abito. Con humour corrosivo lo show politicamente scorretto non esita ad attaccare i tabù sociali, deride tutto e tutti, elevando la risata a livello artistico e sottolineando, talvolta anche con crudeltà, la rassegnazione di questi personaggi, tanto caricaturali quanto estrapolati dal reale...

Su Luna Nuova di martedì 13 settembre 2022

