Un caleidoscopico Ugo Dighero per Mulino ad Arte

Ugo Dighero torna sul palco per la compagnia Mulino ad Arte con “Ma mai nessuno la baciò sulla bocca. L’infausto destino della bella addormentata”, in programma venerdì 16 settembre alle 21 in piazza dei Martiri 3 Aprile a Cumiana. Un testo sagace firmato dallo stesso attore e regista ligure assieme a Marco Melloni e Stefano Benni. Dighero cura anche la regia...

Su Luna Nuova di venerdì 16 settembre 2022