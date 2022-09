Gene Gnocchi, un travet deluso che parla con Dio

Gene Gnocchi porta il suo “Se non ci pensa Dio ci penso io” all’auditorium Franca Rame di Rivalta (via Gorizia 51) sabato 24 settembre alle 21 per la rassegna Borgate dal Vivo. Dopo il successo degli appuntamenti estivi inseriti nel cartellone del festival Borgate dal Vivo, l’associazione Revejo torna a Rivalta per un nuovo appuntamento che porta in città Gene Gnocchi, notissimo per la sua lunga carriera tra teatro e piccolo schermo...

Su Luna Nuova di venerdì 23 settembre 2022