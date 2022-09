Una Kryptonite per gli adolescenti

Un’estate cittadina vissuta tra folli corse, timide speranze e incontri speciali. Una storia sul tema della vulnerabilità, intesa come qualità ineliminabile dell’essere umano e come potere che permette di interrogarci su noi stessi e sulla nostra identità è al centro di “Kryptonite”, spettacolo della compagnia Santa Briganti in scena domenica 25 settembre alle 16,30 al teatro Perempruner di Grugliasco (piazza Matteotti 39), primo appuntamento della nuova stagione teatrale della Città curata dal centro di produzione blucinQue/Nice...

Su Luna Nuova di venerdì 23 settembre 2022