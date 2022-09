Trio Bobo: un po’ jazz, un po’ Elii

Sabato 1° ottobre al Birra Ceca Pub82 (via Alpignano 82) arriva il Trio Bobo, un vero gruppo cult per chi ama la musica di qualità. Il Trio Bobo nasce nel 2002 dall’esigenza di Faso e Christian Meyer, funambolica sezione ritmica di Elio e le Storie Tese, di misurarsi con generi musicali che nella band “madre” difficilmente vengono approfonditi, nella fattispecie la musica di derivazione africana, il jazz e la fusion. Dopo l’esperienza con alcuni quartetti e quintetti con fiati e pianoforte, fra cui la Little Big Band e gli Energia Pura, con cui si esibiscono facendo cover nei locali, i due decidono di optare per una situazione più snella: è in questo frangente che Christian Meyer assiste a un concerto in cui suona il chitarrista Alessio Menconi, apprezzandone le qualità e proponendogli di provare a suonare insieme...

Su Luna Nuova di martedì 27 settembre 2022