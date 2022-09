Sei gradi di Giobbe: sull’orlo del baratro, una risata ci salverà?

Previsto originariamente ad agosto, ma rinviato per il maltempo, sabato 1° ottobre alle 21 al teatro Fassino di Avigliana (via IV Novembre 19) arriva lo spettacolo “6° (Sei gradi)” di e con Giobbe Covatta, proposto nell’ambito della stagione “Scene” di Borgate dal Vivo. Con la partecipazione di Ugo Gangheri, scritto da Giobbe Covatta e Paola Catella. Costumi Chiara Defant. Biglietti 10 euro, ridotto soci Coop 8 euro, prevendite su www.vivaticket.com. I biglietti già venduti per la data del 7 agosto restano validi per la nuova data. Info e prenotazioni www.borgatedalvivo.it.

Su Luna Nuova di venerdì 30 settembre 2022