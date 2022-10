Le ‘Lame’ di Eugenio Rodondi, autore slow

“Lame” è la nuova canzone del cantautore rivaltese Eugenio Rodondi, scritta con Gigi Giancursi (cantautore ex Perturbazione), quarta tappa di un progetto discografico condiviso con Francesco Moroni Spidalieri (produttore), percorso inedito per diffusione e densità di racconto. “Lame” è realizzato per Dewrec e distribuito da Artist First. “Lame” è la fotografia di una separazione. Luce e ombra separate da una fenditura netta come nell’illustrazione di copertina di Silvia Nuvola che dialoga cromaticamente e graficamente con la musica e il testo del brano...

Su Luna Nuova di venerdì 7 ottobre 2022