Quattro danzatori trasformati in pupi per l’Orlando Furioso di Muscarello

Muscarello e i suoi pupi tornano alla Lavanderia a Vapore di Collegno (corso Pastrengo 51) domenica 9 ottobre alle 19 con il nuovo spettacolo in una serata condivisa con il “Festival incanti”. «Mi piace scavare nelle tradizioni, rintracciare quanto merita di essere salvato. Il pupo è già, di per sé, un essere antropomorfo. Nella nostra ricerca abbiamo perciò seguito il tragitto opposto, “pupomorfizzando”, per così dire, i danzatori e le danzatrici», dice Giuseppe Muscarello, anima della compagnia Muxarte, presentando “I Pupi (Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori)”...

Su Luna Nuova di venerdì 7 ottobre 2022