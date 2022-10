Mater Ecclesiae e Thomas Ospital: la musica sacra torna protagonista

Con ottobre, come da tradizione tornano le note classiche di “Musica d’autunno”, che in questo 2022 giunge alla trentunesima edizione. La rassegna del prossimo fine settimana sarà articolata su due appuntamenti a ingresso gratuito, che avranno luogo nella chiesa parrocchiale della Natività Madre Vergine di Almese (via Avigliana 32). Nel pomeriggio di domenica 16 ottobre alle 17 si esibirà il coro polifonico Mater Ecclesiae, padrone di casa; il secondo appuntamento, dedicato all’organo, avrà luogo venerdì 21 ottobre alle 21 e vedrà come protagonista Thomas Ospital...

Su Luna Nuova di martedì 11 ottobre 2022