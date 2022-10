Nice Festival, lo spettacolo triplica

Nice Festival Torino, ovvero 60 artisti, 23 spettacoli e quattro workshop e flash mob dal 14 al 30 ottobre e dal 2 al 31 dicembre sui territori di Torino, Moncalieri e Grugliasco. Un festival diffuso multidisciplinare, con spettacoli sia in che outdoor e numerosi laboratori adatti a ogni fascia di età sta per prendere il via nel capoluogo piemontese. Spettacoli e workshop gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza, che spaziano dalle discipline circensi alla scrittura drammaturgica. Info www.cirkovertigo.com e biglietteria@cirkovertigo.com.

Su Luna Nuova di venerdì 14 ottobre 2022