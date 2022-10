Ecco le storie non ordinarie di "Sguardi"

Elio Germano, Sotterraneo e Silvia Gribaudi sono solo alcuni degli “ospiti illustri” della rassegna “Sguardi-Storie non ordinarie” organizzata da Progetto Zoran a Pianezza tra Barroco, il cinema Lumiere e il parco di Villa Lascaris con appuntamenti dal 27 ottobre al 1° giugno con la direzione artistica di Silvia Mercuriati. «Organizzare una stagione teatrale in una paese di circa 15mila abitanti vuol dire costruire non solo un progetto culturale, ma anche sociale. “Sguardi” vuole essere per il pubblico uno strumento di osservazione del mondo, di critica e di crescita collettiva attraverso un’offerta dei lnguaggi dello spettacolo dal vivo, per questo abbiamo programmato spettacoli di teatro, danza e musica», dice Mercuriati...

Su Luna Nuova di martedì 18 ottobre 2022

