‘Krama’: l’equilibrio degli elementi

Il teatro Le Serre di Grugliasco (via Lanza 31) riapre le porte per il primo appuntamento nell’ambito della stagione 2022/23 della Città di Grugliasco con lo spettacolo “Krama” di Collettivo 6tu, in programma venerdì 21 ottobre alle 21. «In “Krama” tutto funziona grazie all’equilibrio tra gli elementi. Non c’è prevalenza di un elemento a discapito dell’altro, ma ogni parte dello spettacolo sta in piedi perché ogni componente dà e riceve le proprie emozioni e quelle dei compagni - spiegano da Cirko Vertigo - La reciproca fiducia permette di creare atmosfere armoniche nelle quali è possibile cogliere energia, affiatamento e sostegno: tutti ingredienti fondamentali alla realizzazione di un percorso condiviso e solido. In scena diverse personalità che, fondendosi, danno vita a situazioni nuove e uniche...

Su Luna Nuova di venerdì 21 ottobre 2022