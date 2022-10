Un giorno di fuoco Rosso e Fenoglio: un gioiello teatrale

“Borgate dal vivo” sabato 22 ottobre alle 21 porta all’auditorium Franca Rame di Rivalta (via Gorizia 51) Beppe Rosso con lo spettacolo “Un giorno di fuoco”, da Beppe Fenoglio con la regia di Gabriele Vacis. «Allestito in teatro per il centenario della nascita di Beppe Fenoglio, principale brano dei “Racconti del Parentado”, “Un giorno di fuoco” potrebbe apparire come il titolo di un film di Sergio Leone e la sensazione non è del tutto sbagliata: un uomo prende il fucile e spara, uccide metà della sua famiglia e si asserraglia dentro casa in una battaglia all’ultimo sangue con le forze dell’ordine - spiegano gli organizzatori - Un “western all’italiana” ambientato in terra di Langa, nato dalla lingua di Fenoglio dove gli uomini parlano in modo brusco, stringato e le loro storie di gente qualsiasi sono dominate da parole e gesti forti, ineluttabili, che generano un testo potentissimo».

Su Luna Nuova di venerdì 21 ottobre 2022