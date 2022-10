Shakespearology: quattro chiacchiere col Grande Bardo

La rassegna “Sguardi-Storie non ordinarie” organizzata da Progetto Zoran con la direzione artistica di Silvia Mercuriati, parte giovedì 27 ottobre alle 21 al Barroco di Pianezza (piazza S.Pietro e Paolo 3) con il “Shakespearology” di Sotterraneo, compagine teatrale associata al Piccolo Teatro di Milano. «È da un po’ di tempo che volevamo usare il teatro per incontrare William Shakespeare e fare due chiacchiere con lui sulla sua biografia, su cosa è stato fatto delle sue opere, su più di 400 anni della sua storia post-mortem dentro e fuori dalla scena - dice il dramaturg Daniele Villa - “Shakespearology” è un one-man-show, una biografia, un catalogo di materiali shakespeariani più o meno pop, un pezzo teatrale ibrido che dà voce al Bardo in persona e cerca di rovesciare i ruoli abituali: dopo secoli passati a interrogare la sua vita e le sue opere, finalmente è lui che dice la sua, interrogando il pubblico del nostro tempo...

Su Luna Nuova di martedì 25 ottobre 2022