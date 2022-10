Tozzi, Baglioni e il clima impazzito

Scienza e teatro. Un connubio vincente che approda al Mulino (via Riva Po 9) giovedì 27 ottobre alle 21 grazie a Mario Tozzi e Lorenzo Baglioni che mettono in scena il loron “Al clima non ci credo”, con la regia di Francesco Brandi. Mario Tozzi è il geologo, ricercatore del Cnr, che da anni in tv, radio e attraverso i suoi libri predica agli amministratori, ai politici e alla gente l’importanza di un comportamento consapevole e oculato per preservare il pianeta dai cataclismi ingenerati dallo sfruttamento irresponsabile delle risorse. Lorenzo Baglioni, classe ‘86, è cantante, attore e matematico. Ha fatto confluire queste tre abilità in una vocazione: semplificare, ridurre ai minimi termini, con l’aiuto dell’ironia e della musica, i temi più ostici...

Su Luna Nuova di martedì 25 ottobre 2022