Grumberg: il lato tragicomico dell’Olocausto

“La merce più preziosa” di Jean-Claude Grumberg nell’allestimento del Teatro Libero Palermo arriva al Mulino (via Riva Po 9) sabato 29 ottobre alle 21, in scena Giada Costa e Giuseppe Vignieri, traduzione e regia di Beno Mazzone. I fatti raccontati da Grumberg in questa storia, fanno riferimento al vissuto di una famiglia francese deportata nell’inverno del 1943. Il percorso personale di Grumberg, la cui famiglia ha vissuto l’olocausto, è sempre presente nelle sue opere: il tragico ed il comico convivono in modo grottesco che mette a nudo i sentimenti umani in un dialogo crudo e allo stesso tempo amorevole tra il bene e il male. Un teatro di narrazione realizzato a tre voci, due maschili e una femminile. Voci narranti i cui corpi diverranno di volta in volta i personaggi narrati...

Su Luna Nuova di venerdì 28 ottobre 2022

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo