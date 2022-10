Se Alice va nel paese di Halloween

Il giorno più paurosa dell’anno, farà morire dal ridere. Merito di Stefano Cavanna e Lucrezia Collimato che portano il loro “Alice nel paese di Halloween” in piazza Martiri della Libertà ad Almese lunedì 31 ottobre alle 17 per il ciclo famiglie di “Book immersion” di “Borgate dal vivo”. Cosa sarebbe successo ad Alice se anziché nel Paese delle Meraviglie, fosse capitata nell’universo di Halloween, quello che appare solo il 31 ottobre? Stefano Cavanna e Lucrezia Collimato adattano il loro spettacolo itinerante dedicato al libro di Lewis Carroll per la festa che segna il passaggio al mese più autunnale di tutti, e prendono per mano bambini e famiglie conducendoli alla scoperta di personaggi del celebre romanzo, un incontro tangibile che potrebbe celarsi dietro ogni angolo: perché la fantasia non ha età né scadenza, l’importante è saperla inseguire e scovare in ogni momento della vita...

Su Luna Nuova di venerdì 28 ottobre 2022

