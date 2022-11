Ij Camölà in scena per le famiglie

I giavenesi Ij Camölà tornano in scena con il loro spettacolo “Amore con la A maiuscola” per due date benefiche di raccolta fondi a favore del progetto “Protezione famiglie fragili” dell’Asl To3: «Un obiettivo forte ed importante, aiutare e sostenere le famiglie oncologiche nella loro quotidianità», dicono l’autrice Stefania Barone Cabanera e le interpreti della pièce. Primo appuntamento giovedì 3 novembre alle 20,30 al Teatro dell’Incontro di Pinerolo (via Caprilli 31), replica sabato 26 novembre sempre alle 20,30 al teatro Fassino di Avigliana...

Su Luna Nuova di martedì 1 novembre 2022