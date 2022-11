Al Circolo della Musica il pop sovversivo del ‘brasiliano’ Lindsay

Prosegue la cavalcata autunnale del Circolo della Musica di Rivoli (via Rosta 23), che in questo ultimo sprazzo di 2022 si dimostra un’assoluta certezza per la capacità di portare sul palco straordinari artisti internazionali. In una stagione segnata da artisti anagraficamente più giovani sabato 5 novembre dalle 21, salirà invece in scena un artista con quarant’anni di carriera musicale alle spalle e un curriculum geograficamente contaminato. Arthur Morgan “Arto” Lindsay nasce infatti in Virginia nel 1953, ma cresce tra gli Stati Uniti e il Brasile per via del lavoro dei genitori. Considerato uno degli intellettuali della musica rock, artisticamente è influenzato dal tropicalismo di Caetano Veloso e Gilberto Gil, dal free jazz e dalla musica sperimentale statunitense...

Su Luna Nuova di venerdì 4 novembre 2022