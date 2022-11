Le relazioni tossiche secondo Tiziana Prota

Lei è una donna che ama troppo, lui, Monsieur Renard, una volpe imbottita. Al Teatro Perempruner di Grugliasco sabato 5 novembre alle 21 andrà in scena “La Table-Composition pour femme et renard”, in italiano Composizione per donna e volpe, di e con Tiziana Prota. L’ispirazione per lo spettacolo viene dal libro “Donne che amano troppo” della psicologa americana Robin Norwood, che descrive storie diverse di donne che si trovano in una relazione malsana con un uomo. Tutte le relazioni di coppia descritte nel libro hanno un punto in comune: si basano su una dipendenza reciproca, ovvero sul bisogno viscerale di essere assistiti per uno e di assistere per l’altro...

Su Luna Nuova di venerdì 4 novembre 2022