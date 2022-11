Scene dal vivo: lo scambio d’idee tra arti e scienze

Musica da camera, jazz, cantautorale, etnopopolare, elettronica, teatro e danza, contaminazioni. Sono gli ampi generi in cui spazia “Scene dal vivo”, il cartellone realizzato da Istituto Musicale Città di Rivoli e associazione Revejo, che per il quarto anno propongono cultura e divertimento da novembre a luglio, su palchi allestiti a Rivoli, Rivalta, Avigliana, bassa valle Susa, Collegno e Torino. «Lo spettacolo continua, con una ripartenza all’insegna dell’apertura e dello scambio, oggi più che mai, sempre maggiormente consapevole dei contesti culturali, storici e ambientali che ci circondano. Tra commissioni inedite, nuove produzioni, interdisciplinarità intese da sempre cifra stilistica della stagione», dicono gli organizzatori.

“Scene dal vivo” raccoglie 35 eventi in un unico cartellone che promuove la qualità dell’offerta artistica attraverso una diversificazione di generi e di temi, dall’impatto ambientale (ciclo “Mondi possibili”) all’inclusività, dalle culture musicali di paesi extra europei ed europei (ciclo “Musiche dal mondo”) alla celebrazione del dialogo in ogni sua forma, che si traduce in reti edificanti di interazione continua tra linguaggi non solo artistici (musica e teatro, teatro e danza, musica e illustrazione), ma artistici e scientifici (ciclo “Scienza e creatività” in collaborazione con Politecnico di Torino) e artistici e tecnologici (ciclo “Innovazione e sperimentazione”)...

Su Luna Nuova di martedì 8 novembre 2022

