Alla Lavanderia danza e musica

La Lavanderia a Vapore di Collegno (corso Pastrengo 51) compie sette anni di attività. Per festeggiare, sabato 12 novembre a partire dalle 16,30 si tiene una grande festa dello spettacolo, con formati differenti in spazi diffusi. All’ex hammam di Villa5 due performance intime aprono il pomeriggio, all’insegna della cura del sé. “Amaca in movimento” è il trattamento proposto da Paola Colonna, un massaggio aereo: un viaggio sensoriale e un’esperienza unica che ciascun partecipante può sperimentare accedendo agli spazi messi a disposizione da Villa5/Cooperativa Atypica...

Su Luna Nuova di venerdì 11 novembre 2022