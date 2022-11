‘Tea-time concerto’: domenica pomeriggio i virtuosi della classica

Domenica 13 novembre all’auditorium Daniele Bertotto di Avigliana (via Cavalieri di Vittorio Veneto 3, dietro piazza del Popolo) prenderà il via la 22ª edizione della rassegna musicale “Tea-time concerto” realizzata dall’associazione Sandro Fuga e dall’omonimo Civico Istituto Musicale. Anche quest’anno la rassegna ha come tema centrale il pianoforte con ulteriore spazio per due appuntamenti dedicati alla musica d’autore e a quella vocale. Accanto a musicisti di indubbia fama, “Tea time” presenta giovani esecutori avviati a brillante carriera, in un’ottica sempre primaria dell’associazione Fuga che, forte della gestione dell’omonimo istituto, ha sempre privilegiato la promozione del talento giovanile e la formazione, attraverso la didattica, della cultura musicale con i corsi rivolti ad allievi dai 4 anni in su...

Su Luna Nuova di venerdì 11 novembre 2022