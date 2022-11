La morte Caravaggio L’indagine teatrale di Progetto Zoran

A distanza di 400 anni, la morte di Michelangelo Merisi, noto come Caravaggio, è una questione ancora aperta. Progetto Zoran proverà a far luce sulla misteriosa fine di uno degli artisti più geniali e controversi della storia dell’arte con lo spettacolo “Enigma Caravaggio”, in scena giovedì 17 novembre al Barrocco di Pianezza (piazza S.Pietro e Paolo 3) per la stagione “Sguardi-Storie non ordinarie”...