La due giorni organizzata dal Rivoli Roller Time sotto la pista coperta dei Giardini Falcone di Cascine Vica ha rimesso in luce l’attività del club, punto di riferimento dei pattini in linea di velocità nella zona ovest di Torino, dato che è l’unica società in quest’area che promuove questo sport.

tutto su Luna Nuova di venerdì 7 giugno 2019