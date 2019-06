Fantastico Cus Alpignano: le Under 14 di Luciano Marsura vincono il titolo regionale Uisp al termine di una stagione fittissima di impegni (92 partite) per il gruppo biancoblù, impegnato anche in Fipav. Un trionfo che ripaga il gruppo con un titolo di prestigio.

tutto su Luna Nuova di venerdì 7 giugno 2019