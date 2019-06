Susa, è una Via Crucis: ancora rimandata la promozione in Seconda Categoria

Ormai è una Via Crucis. Il Susa deve ancora inseguire la promozione in Seconda dopo lo 0-0 di mercoledì sera che potrebbe non bastare per arrivare secondi nel girone a tre con Dinamo Omegna e Brunetta. Pesa sul match il rigore parato dal portiere del Brunetta al capitano biancorosso Gianfranco Manes.

tutto su Luna Nuova di venerdì 14 giugno 2019