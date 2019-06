Il tempo di festeggiare la promozione in Serie C Silver, che l’Alter 82 Piossasco si ritrova con un grosso problema: la pavimentazione del palasport di via Nino Costa si sta ‘sollevando’ ed è ormai impraticabile. C'è il rischio che prima squadra e giovanili emigrino in palestre di altri paesi. È corsa contro il tempo.

tutto su Luna Nuova di martedì 18 giugno 2019