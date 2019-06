Arcieri delle Alpi di Rivoli protagonisti a Finale Ligure nei Campionati Italiani 3D di tiro con l'arco, dai quali il Piemonte è tornato a casa con 18 medaglie (8 ori, 6 argenti, 4 bronzi). Doppietta d'oro a squadre delle due formazioni Under 20 di Rivoli, oro anche per i Senior e tanti bei piazzamenti in un'edizione da incorniciare.

tutto su Luna Nuova di martedì 25 giugno 2019